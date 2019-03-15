شاهد.. دبي تطلق أغلى عطر في العالم!

فاجأت دبي العالم مرة أخرى وعرضت، يوم الخميس 14 مارس الجاري، أغلى زجاجة عطر في العالم، بسعر 4.752 مليون درهم إماراتي (1.29 مليون دولار).

وصنع العطر الذي أطلق عليه اسم "شموخ" من مواد طبيعية خاصة، كالمسك والعنبر والصندل والورد التركي، لتدوم رائحته لفترة طويلة على الجسم، وتطلب الحصول على رائحته المميزة 3 سنوات من العمل من قبل أمهر صانعي العطور في الإمارات العربية.

أما الزجاجة المميزة التي وضع فيها العطر، فصممت لتكون تحفة فنية مزينة بالذهب والفضة و3571 قطعة ألماس صغيرة، وقاعدتها الأنيقة زودت بخاصية تجعل من ارتفاعها يتناسب مع طول المستخدم.

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ويأمل مطورو هذه التحفة في أن يدخل منتجهم موسعة غينيس للأرقام القياسية كأغلى زجاجة عطر في العالم، وكأكثر زجاجة عطر مزينة بأحجار الألماس.

المصدر: لايف. رو