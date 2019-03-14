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هاتف محمول ينقذ صاحبه من الموت بأعجوبة! (صورة)

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هاتف محمول ينقذ صاحبه من الموت بأعجوبة! (صورة)
Gettyimages.ru NurPhoto / Contributor
صورة أرشيفية
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شهدت إحدى القرى الأسترالية حادثا أغرب من الخيال بنجاة أحد سكانها من موت محتم بطريقة لا تخطر على بال.

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وذكر الموقع الرسمي لشرطة مقاطعة نيو ساوث ويلز "New South Wales Police Force"، أن الحادث وقع في قرية بيمبين، 13 مارس الجاري، عندما خرج الأسترالي البالغ من العمر 43 عاما من سيارته، فلاحظ شخصا مشبوها يحمل قوسا وسهما.

وأخرج الرجل هاتفه المحمول على الفور لالتقاط صورة لـ "المشبوه"، وفي هذه اللحظة انطلق سهم المشبوه، 39 عاما، في اتجاهه واخترق جهاز الهاتف مباشرة ولامس ذقن الأسترالي.

واعتقل عناصر الشرطة، الذين وصلوا في وقت لاحق، الجاني وسيمثل أمام المحكمة، في 15 مارس الجاري.

المصدر: لينتا. رو

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