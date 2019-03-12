هوية سارق ألماس "خطير" تفاجئ الجميع!

دهش صاحب محل للمجوهرات في ولاية بيهار الهندية عندما تعرف على سحنة سارق أقراط مرصعة بالألماس، خلال مشاهدته للفيديو الذي صورته كاميرا المراقبة لديه.

وذكرت صحيفة "The New Indian Express"، أن الحادث وقع في 4 مارس الجاري، عندما لاحظ صاحب متجر الألماس، ديراج كومار، اختفاء الأقراط المرصعة بالألماس، التي تبلغ قيمتها 23 ألف روبية (333 دولارا).

إقرأ المزيد

وشك كومار بداية بموظفي المحل الذين يعملون لديه، فلجأ لفيديو الكاميرا الأمنية ليستعرض ما صورته في اليوم السابق للسرقة.

وشاهد صاحب المتجر لقطات الفيديو بانبهار شديد، لدى رؤيته جرذا تسلق رف المجوهرات قرابة الساعة الـ 11 ليلا، وأمسك بعلبة صفراء فيها الأقراط المرصعة واختفى في لحظات.

وقام عمال المتجر بتفتيش المبنى بعناية فائقة لكنهم لم يعثروا على القطعة المسروقة.

وقرر كومار أن الفأر ما هو إلا تجسيد للإله الهندوسي غانيشا (إله هندوسي على شكل فيل)، وقال: "أعتقد أن الإله غانيشا دخل متجري متنكرا بهيئة جرذ، وأخذ الأقراط للحصول على رضا أمه الإلهة بارفاتي".

وقال كومار: "أنا سعيد جدا لأنه اختار متجري، وإذا عثرت على الأقراط سأتبرع بها لمعبد كيدارنات".

المصدر: لينتا. رو