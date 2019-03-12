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فيديو غريب عن فاكهة الأناناس يظهر الطريقة الصحيحة لتناولها!

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فيديو غريب عن فاكهة الأناناس يظهر الطريقة الصحيحة لتناولها!
Gettyimages.ru Horacio Villalobos / Contributor
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اتضح أننا جميعا نأكل الأناناس بشكل خاطئ بعد أن انتشر فيديو نشره محب لهذه الفاكهة الاستوائية، يوضح فيه الطريقة الصحيحة لتناول الأناناس.

وحقق الفيديو انشارا كبيرا، ويشرح فيه ناشره كيفية "تقطيع" الأناناس بدون سكين، وتناوله بطريقة لم يعتد عليها أحد من قبل. وأدرك الكثيرون أنهم كانوا يأكلون الأناناس بطريقة خاطئة طوال حياتهم.

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وتبين أن السكين تلزم مرة واحدة لقطع "رأس" الفاكهة فقط ومن ثم يمكن تفكيكها بأصابع اليد والتمتع بطعمها قطعة قطعة. وأخذ رواد الإنترنت يكتبون تعليقاتهم التي أوضحوا فيها أن الأناناس ليس ثمرة واحدة، بل ثمرة مركبة يمكن تناولها على مراحل بتقشيرها يدويا على مراحل.

المصدر: لايف. رو

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