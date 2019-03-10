لقب أكبر معمرة على سطح الكوكب ليابانية تغلبت على السرطان

كتب موقع موسوعة غينيس للأرقام القياسية أن اليابانية، كانيه تاناكا، منحت رسميا لقب أكبر معمرة على كوكب الأرض.

وولدت كانيه تاناكا، التي يبلغ عمرها حاليا 116 عاما و66 يوما، في 2 يناير عام 1903 لتصبح الطفل السابع في عائلة والديها. وتزوجت عندما كانت في الـ19 من عمرها وأنجبت 4 أطفال. وتعيش المرأة المعمرة في الوقت الراهن في دار للمسنين بمدينة فوكووكا اليابانية، وهي تحب الاستيقاظ مبكرا ولعب ألعاب الطاولة والقيام بتمارين رياضية.

وعندما كانت كانيه تاناكا في الـ103 من عمرها اكتشف الأطباء أنها مصابة بمرض السرطان، لكنها تمكنت في العلاج منه.

ومنحت كانيه تاناكا لقب أكبر معمرة على الكوكب بعد وفاة اليابانية، تيو مياكو، في يوليو الماضي عن عمر بلغ 117 عاما.

المصدر: نوفوستي