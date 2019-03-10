دومينيك حوراني تثير الجدل بعد نشرها صورا "تخطت حدود الجرأة"
أثارت الفنانة اللبنانية دومينيك حوراني جدلا واسعا بعد مشاركتها متابعيها عبر تطبيق "إنستغرام" لقطات ظهرت فيها بإطلالة جريئة.
وارتدت دومينيك "توب" تشبه الملابس الداخلية، وعلقت: " كل واحد يتكلم بأصله، وانتو شو بتحبوا تقولولي اليوم؟".
وعرضها المنشور على حسابها عبر إنستغرام، الذي يتابعه أكثر من 874 ألف شخص، لسيل من الانتقادات اللاذعة، بعدما اعتبر البعض أنها تخطت حدود الجرأة .
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المصدر: وكالات