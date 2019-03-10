إطلالة جديدة لرانيا يوسف "تصدم" جمهورها! (صور+فيديو)

ظهرت الفنانة المصرية رانيا يوسف بإطلالة جريئة مجددا، بعد أزمة فستانها الجريء في مهرجان القاهرة السينمائي الذي أثار جدلا واسعا.

ونشرت رانيا صورا لها على حسابها الرسمي في "إنستغرام"، ظهرت فيها بفستان قصير جدا، خلال حضورها في إحدى المناسبات، اعتبر بعض متابعيها ذلك أمرا جريئا ومتعمدا لإثارة الجدل.

وعلقت أمس السبت على الصور، قائلة: "تعلم أن تستمتع بكل دقيقة في حياتك".

وكانت النجمة المصرية قد طرحت الحلقة السابعة من برنامجها "More about Rania"، الذي كشفت خلالها تفاصيل حياتها اليومية، عبر قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب".

وظهرت رانيا داخل المطبخ، الذي تعتبره شيئا أساسيا في البيت، وقالت إنها تشتري جميع مستلزمات المطبخ والمنزل بالكامل بنفسها، كما أنها تقوم بغسل الأطباق بنفسها ولا تعتبره عملا شاقا كبقية السيدات.

المصدر: وكالات