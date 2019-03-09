 
مباشر

"باربي" تحتفل بعيد ميلادها الـ60

متفرقات

Reuters SHANNON STAPLETON
الدمية باربي، نيويورك
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lk83

تحتفل باربي، الدمية المشهورة عالميا، اليوم السبت، بعيد ميلادها الـ60 بمجموعات جديدة تجسد نماذج حقيقية يحتذى بها ومهناً ما زالت المرأة لم تمثل فيها بشكل جيد.

ويعد هذا جزء من تطور باربي على مدى عشرات السنين منذ ظهورها لأول مرة في معرض الدمى بنيويورك في الـ9 من مارس عام 1959.

واحتفالا بهذه المناسبة صنعت شركة "ماتيل" نسخا من باربي لـ20 امرأة تمثل إلهاما لأخريات ابتداء من نجمة التنس اليابانية، نعومي أوساكا، إلى عارضة الأزياء والناشطة البريطانية، أدوا أبواه.

وطرحت الشركة أيضا 6 دمى تمثل رائدة فضاء، وقائدة طائرة، ولاعبة قوى، وصحفية، وسياسية، وإطفائية، وكلها مجالات قالت شركة "ماتيل" إن النساء لم تمثل فيها بالقدر الكافي.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

أبرزها ألا يتدخل ضده أي لاعب بخشونة.. شروط ميسي للعب في المغرب