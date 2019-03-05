راكب يصور من النافذة تقاربا خطيرا لطائرتي ركاب في الجو! (فيديو)

صور راكب مقطع فيديو من نافذة الطائرة التي كان يستقلها، وثق من خلاله حادثة مرعبة لاقتراب طائرة أخرى بسرعة كبيرة في الأجواء.

وصور المقطع على متن طائرة تابعة لشركة "Aer Lingus"، كانت تطير في رحلة من دبلن إلى لشبونة، عندما كانت على ارتفاع 35 ألف قدم.

كما ذكر صاحب الفيديو أن ركاب الطائرة الآخرين لم يلاحظوا اقتراب الطائرة الثانية في الأجواء، ما جنبهم القلق الذي مر به.

ولا يمكن تحديد المسافة التي فصلت بين الطائرتين في تلك اللحظة، مع العلم أنه يتوجب على الطائرات الحفاظ على مسافة أمان تقدر بـ 1000 قدم عمودي، أو 5 كيلومترات أفقية، عندما تكون على ارتفاع يقل عن 29 ألف قدم.

وتبعا للارتفاع الذي كانت تطير ضمنه طائرة "Aer Lingus"، يتوجب أن تكون المسافة الفاصلة بين الطائرات 8 كيلومترات أفقية، بالحد الأدنى.

What constitutes ‘a near miss’? This happened on my flight from Dublin to Lisbon yesterday!! Hasn’t helped my fear of flying! 😂✈️ pic.twitter.com/PQ8sZyyD3B — William Cherry (@snappercherry) February 28, 2019

المصدر: RT