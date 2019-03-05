العلم وراء الكذب .. 5 علامات تكشف الكاذب!

يعترف الكثير من الناس بأنهم غالبا ما ينشرون "الأكاذيب البيضاء" بين معارفهم وزملائهم في العمل وحتى شركاء حياتهم.

وكشفت دراسة حديثة أجريت على 2000 بالغ، عن 4 أكاذيب يقولها الشركاء لبعضهم البعض، وهي: "أنا أستمع"، "أنا لست في مزاج سيئ"، "لم أتناول سوى كأس واحد من المشروب"، "لم أر رسالتك".

ومع توقع أن يتلقى الفرد العادي ما بين 10 و200 أكذوبة في اليوم الواحد، كيف يمكنك كشف كذب الأشخاص؟

للإجابة عن هذا السؤال، قام خبير لغات الجسد، روبرت فيبس، بالتعاون مع "Grosvenor Casinos"، بتحديد 5 علامات تحذير (تدل على الكذب) يجب الانتباه لها:

1- تعبير الوجه المصغر

يعد النوع هذا من التعبير أحد أفضل المؤشرات على كذب الأفراد، حيث أنه يحدث بشكل لا شعوري، وبالتالي لا يمكن إيقافه. ويدوم التعبير المصغر أقل من ¼ ثانية، قبل أن يكون لدينا الوقت الكافي لتبني التعبير الذي نريد أن يراه الناس.

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2- حركات العين

غالبا ما تكشف العيون الكذب بصورة مباشرة، حيث يلجأ الكاذبون إلى تحريك أعينهم إلى جهة اليسار، عند قول ادعاءات كاذبة.

3- حركات اليد

تصبح حركات الأيدي أكثر حيوية عند الكذب، دون تزامنها مع ما يقولوه الناس. وبينما يحاول الدماغ قول قصة ما، تهتز الأيدي في محاولة لسد الثغرات.

4- معدل رمش العيون

يزيد معدل الرمش بالعيون أو ينقص عندما يكون الفرد مستلقيا، في حين ترتفع وتيرة الرمش بصورة مفاجئة أثناء الكذب.

5- حركة الساق والقدم

غالبا ما تزداد حركات الساقين والقدمين عندما يحاول الكذّاب إطلاق الطاقة السلبية والتوتر، الناجم عن الكذب.

المصدر: ميرور