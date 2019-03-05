إعلان وظائف يستخدم فيديو لتيريزا ماي

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو دعائي لشركة توظيف، استخدمت فيه مقطع فيديو لرئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، أثناء دخولها إلى مقر عملها.

واستخدم صانعو الإعلان موقع تصوير يبدو وكأنه مقر عمل رئيس الوزراء، الواقع في 10 داوننغ ستريت من الداخل، حيث تدخل الممثلة في المشهد دون أن يظهر وجهها، وتقوم بإيماءات تعبر عن الغضب الشديد، والسأم من طبيعة العمل. ثم يظهر الإعلان عن شركة الوظائف على الشاشة.

ولم ينس صانعو الإعلان وضع تفاصيل رقمية للمشهد الداخلي، بحيث يبدو وكأنه مشهد طبيعي من كاميرات مراقبة لمقر عمل رئيسة الوزراء.

وانتشر الإعلان على نطاق واسع، وتابعه كثير من المستخدمين الذين لم يبخلوا بتعليقاتهم على رئيسة الوزراء البريطانية، وتطرق البعض لمشكلة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، بينما ناقش آخرون أداء تيريزا ماي.

المصدر: فيميو