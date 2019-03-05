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شاهد.. سيارة تتحول إلى خلية نحل في لحظات!

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شاهد.. سيارة تتحول إلى خلية نحل في لحظات!
youtube/ To Otu
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فوجئ رجل من مدينة "زيجونغ" الصينية بكمية هائلة من النحل هاجمت سيارته خلال تنقله في أحد شوارع المدينة.

ويؤكد شهود عيان أن النحل كان متجمعا بأعداد كبيرة على أحد أسلاك الكهرباء، وحين مرور السيارة، بدأ بمهاجمتها فجأة ليغطي جزءا كبيرا منها في مشهد ملفت للنظر.

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وتبعا لقناة "UPI" على الإنترنت، فإن الحادثة لم تسفر عن أي إصابات، واستدعي أخصائيون قاموا بجمع النحل في صناديق خاصة، ونقلوه إلى مكان آمن.

وفي حادثة مشابهة، هاجم سرب من النحل رجلا كان يمشي مع كلبيه في تكساس عام 2016، لكن الحادثة تسببت حينها بوفاة الكلبين ونقل الرجل إلى المستشفى بعد أن تلقى أكثر من 50 لسعة.

المصدر: لايف. رو

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