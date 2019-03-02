"ثعلب مسعور" يصيب شرطيا بطلقة في صدره! (فيديو)

شهدت قرية إيلنفيل التابعة لمقاطعة أولستر بولاية نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية حادثا غريبا، أصيب جراءه شرطي بعيار ناري في صدره.

ووصل الشرطي، هارولد نونوفيرو، البالغ من العمر 24 عاما، إلى قرية إيلنفيل للتحقيق حول ثعلب مسعور شاهده سكان القرية في المنطقة.

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وعندما عثر نونوفيرو على الحيوان المسعور، هجم الثعلب باتجاهه فحاول الشرطي الهرب منه وقفز فوق السياج، مثعثرا بأسلاكه. وعندما وقع الشرطي على الأرض، انطلقت رصاصة من مسدسه نحو صدره.

ونجا نونوفيرو لأن الرصاصة لم تدخل صدره بسبب ارتدائه للدرع الواقية، ونقل إلى المستشفى لإصابته ببعض الجراح البسيطة عولج منها بسرعة.

أما الثعلب المسعور، فقد تم التخلص منه بإطلاق النار عليه من قبل شرطي آخر زميل لنونوفيرو.

المصدر: لينتا. رو