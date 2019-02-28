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علم روسي ضخم على جليد بحيرة بايكال يدخل موسوعة غينيس

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علم روسي ضخم على جليد بحيرة بايكال يدخل موسوعة غينيس
وزارة الطوارئ الروسية
العلم الروسي
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نظمت جمعية الدبلوماسية الشعبية الروسية فعالية نشر علم روسي ضخم على جليد بايكال، بصفتها أكبر بحيرة في العالم، ودخل العلم موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

وبادرت الجمعية إلى إقامة النشاط في إطار برنامج "كل القوى الطبيعية" الوطني الروسي.

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وقال مصدر في إدارة وزارة الطوارئ بمقاطعة إركوتسك الروسية، إن مساحة العلم الممدود على جليد بحيرة بايكال بلغت 1432 مترا مربعا. وشارك في الفعالية 25 متطوعا قاموا بمد العلم.

وأضاف المصدر أن الفعالية أقيمت بدعم من منتدى الدراجات النارية "ذئاب الليل".

يذكر أن علم روسيا كان نشر في أبريل الماضي على إحدى القطع الجليدية الجوالة في المحيط المتجمد الشمالي. وفي 12 يونيو عام 2017، قام فريق من المتطوعين بوضع العلم الروسي في مرتفع بوكلونايا قبالة متحف الحرب الوطنية العظمى بموسكو، حيث بلغت مساحته 1014 مترا مربعا، ولكن العلم الممتد حاليا على جليد البحيرة حطم ذلك الرقم القياسي.

المصدر: نوفوستي

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