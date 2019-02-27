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بطرفة عين.. باب زجاجي "يحطم" رأس امرأة! (فيديو)

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بطرفة عين.. باب زجاجي
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سجلت كاميرات المراقبة في سنغافورة لحظات حاسمة من عمر امرأة، سقط على رأسها باب زجاجي كبير خرت بسببه على الأرض دون حراك.

وذكر موقع "Stomp" الإخباري، أن الحادث وقع، في 24 فبراير الجاري، الساعة 18:24 بالتوقيت المحلي في أحد مراكز التسوق في سنغافورة.

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وتظهر مشاهد الفيديو دخول رجل إلى ردهة الطابق الرابع وانتظاره وصول المصعد بعد أن استدعاه. وتفتح باب الردهة امرأة، ويسقط الباب الزجاجي عليها و"يلصقها" بالأرض.

كما تبين مشاهد الفيديو اللاحقة توجه شاهد العيان فورا إلى الضحية ومحاولته مساعدتها. ونقلت المرأة إلى المستشفى بعد الحادث بعدة دقائق.

وتقوم السلطات المختصة بالتحقيق في ملابسات الحادث. أما المرأة الضحية فلم يصدر عن حالتها أي خبر بعد.

المصدر: لينتا. رو

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