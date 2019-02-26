وفاة أشهر عارضة أزياء روسية في التسعينات (صور)

أعلن اليوم عن وفاة عارضة الأزياء الروسية الشهيرة، أولغا بانتيوشينكوفا، عن عمر يناهز الـ 44 عاما، في مدينة بطرسبرغ شمالي البلاد.

وقد أكّد وفاتها صديقها المقرب، بيوتر أكسيونوف، الذي حكى عن صراعها الطويل مع مرض السرطان.

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وتعد بانتيوشينكوفا من أنجح عارضات الأزياء الروس، ممن بدأن مشوارهم المهني في تسعينات القرن الماضي، وهي من أولى العارضات اللاتي تمكن من الحصول على فرصة المشاركة في المشهد العالمي للموضة من خلال إعلانات العطور والأزياء لأشهر الماركات العالمية.

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ولدت بانتيوشينكوفا في مدينة لينينغراد (بطرسبرغ حاليا)، 18 أكتوبر 1974، وعملت والدتها بالخياطة، وكانت تقتني مجلات "بوردا" الشهيرة، التي أثرت فيها كطفلة، وكانت أمنيتها أن تصبح عارضة أزياء وممثلة.

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في سن 14 عاما، تحققت أمنيتها واشتركت في مسابقة "أفضل موديل في الاتحاد السوفيتي لعام 1991"، وحصلت فيها على المركز الثالث، وكان من بين الحضور أحد المصورين من المهاجرين خارج الاتحاد السوفيتي، ويعمل في شركة Elite العالمية، والتي كانت تعمل في ذاك الوقت مع سيندي كروفورد و ستيفاني سيمور. فدعاها للعمل في باريس حيث عملت مع Elite.

ومنذ عام 1994، وقعت بانتيوشينكوفا عقدا مع شركة كاشاريل لتشارك في الدعايا للعطور الجديدة، ثم أصبحت بعد ذلك ملهمة كارل لاغيرفيلد وجون غاليانو، وعملت مع أكبر وأشهر الماركات العالمية مثل "فوج"، "شانيل كوتور"، "ديور"، "كريستيان لاكروا" وغيرها. ومن بين أشهر العطور التي كانت ترتبط بأولغا بانتيوشينكوفا هي خط عطور إيدين من كاشاريل الذي ارتبطت صورته بملامح بانتيوشينكوفا.

كانت بانتيوشكوفا ملهمة لكارل لاغيرفيلد، وجون غاليانو، وغيرهم من أشهر مصممي الأزياء العالميين.

المصدر: وكالات