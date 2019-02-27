أزمة حقيقية تواجه الآباء والأمهات الجدد!

يتوقع الآباء الجدد قضاء العديد من الليالي بلا نوم مع وجود طفل رضيع يحتاج إلى الكثير من الرعاية والاهتمام، ويمكن أن يستمر الحال كذلك مدة 6 سنوات على الأقل.

ولكن دراسة جديدة تقول إن الأمهات يُحرمن من 22 دقيقة نوم ليلا، حتى عندما يدخل الأطفال المدرسة، مع خسارة الآباء لـ 14 دقيقة من النوم. ويرجع ذلك نسبيا إلى استيقاظ الأطفال ليلا بسبب الكوابيس.

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وحتى عندما لا يستيقظ الأطفال، يمكن لقلق الأبوة أن يحرم البالغين من النوم الهانئ.

ووجد باحثو جامعة "Warwick"، أن النساء أكثر عرضة للاستيقاظ ليلا من الرجال. ومن بين نحو 4600 من أولياء الأمور، خسرت الأمهات أكثر من ساعة نوم كل ليلة في الأشهر الثلاثة الأولى بعد الولادة، بينما ضحى الآباء بـ 13 دقيقة نوم فقط.

وقال قائد الدراسة، ساكاري ليمولا: "لم نتوقع أن الناس ينامون فترة أقل حتى عندما يصل الأطفال إلى السادسة من العمر. وبالطبع هناك مطالب لرعاية الأطفال، الذين قد يصابون بالتوعك في الليل. ومع ذلك، من المحتمل أيضا أن تكون هناك تأثيرات طويلة المدى تتعلق بإنجاب الأطفال، مع زيادة مسؤوليات الأب والأم".

وتوضح الدراسة المنشورة في مجلة "Sleep"، أن معظم الأمهات العاملات لديهن المزيد من المسؤوليات الأسرية، ويقضين وقتا أطول في تربية الأطفال مقارنة بالآباء.

المصدر: ديلي ميل