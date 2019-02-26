رئيس تركمانستان يستعرض مهاراته بقيادة السيارات السريعة (فيديو)

ظهر رئيس تركمانستان، قربان قولي بيردي محمدوف، في مقطع فيديو جديد، مستعرضا مرة أخرى مهاراته في قيادة سيارات السباق السريعة.

وقرر الرئيس التركمانستاني هذه المرة اختيار سيارة "نيسان" رياضية، من طراز "370Z"، لقيادتها وتجربتها على حلبة سباق رياضية.

ويظهر المقطع الأخير مهارة محمدوف بالانزلاق بسيارته على أرض الحلبة لمرات عديدة ومتكررة، في استعراض نظم في مركز رياضة السيارات التابع لوزارة الداخلية التركمانستانية.

كما أشار الإعلام المحلي إلى أن الرئيس انبهر بالأداء العالي لـ "370Z"، وأمر بعد تجربة أدائها بالتواصل مع الصانع الياباني، "نيسان".

ويعرف عن محمدوف حبه لرياضة سباق السيارات، حيث اعتاد على المشاركة في السباقات الرياضية خلال أوقات فراغه، وكذلك في مسابقات الانزلاق بالسيارات.

المصدر: RT