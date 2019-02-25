تعرف على أسوأ إطلالات الأوسكار! (صور)

لا تزال أصداء أزياء وإطلالات نجوم الفن السابع الذين حضروا حفل توزيع جوائز الأوسكار 2019، تأخذ مساحة كبيرة على صفحات الإنترنت بمختلف أشكالها.

وبعد أن اختار خبراء الموضة والأزياء أجمل الإطلالات لضيوف ونجوم الدورة 91 من جوائز الأوسكار، التفتوا للوجه الآخر من الإطلالات التي كانت برأيهم الأسوأ على الإطلاق.

A.M.P.A.S./AdMedia-© A.M.P.A.S.

وذكرت صحيفة ديلي ميل، أن الخبراء اختاروا الممثلة البريطانية البالغة من العمر 48 عاما والمرشحة لجائزة أفضل ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم "المفضلة"، رتشيل حنا وايز، التي ارتدت لحفل الأوسكار فستانا من جيفينشي كوتور، باللون الأحمر الفاقع مع خيوط تطريز مزهرة واضحة كمثال لأسوأ إطلالة.

وما زاد الطين بلة في زي وايز، وفقا للخبراء، هي صدرية الفينيل الصناعي فاقع اللون التي غطت الثوب وصدر الفنانة من الأعلى.

Xinhua-© Xinhua

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كما لفت الانتباه زي الممثلة، أوليفيا كولمان، التي حصلت على جائزة أوسكار أفضل ممثلة عن دورها في فيلم "المفضلة".

فقد ارتدت كولمان فستان من ماركة برادا من اللون الأخضر الداكن، مع شال من اللون الرمادي لف صدرها حتى الظهر بعقدة على شكل وردة، جعلتها أشبه ما تكون مغلفة بأشرطة لف الهدايا من متجر متواضع.

المصدر: ديلي ميل