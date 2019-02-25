باميلا أندرسون توجه رسالة مفتوحة إلى بوتين بشأن "سجن الحوت"

طلبت الممثلة باميلا أندرسون، من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تسريع الإفراج عن أكثر من 100 من الحيتان القاتلة والبيضاء، من القفص الذي أطلق عليه النشطاء اسم "سجن الحوت".

وتقطعت السبل بالحيتان في منشأة تقع في خليج بالقرب من مدينة ناخودكا، في أقصى شرق روسيا، والتي يبدو أنها مخصصة لبيع هذه الأنواع من الحيتان للمشترين الأجانب.

Letter to President Vladimir Putin https://t.co/4m3MjYl0LQ — Pamela Anderson (@pamfoundation) February 24, 2019

ويعد اعتقال الحيتان وسجنها فعلا انتهاكا للقانون الروسي، وقد أمر الرئيس بوتين الأسبوع الماضي، بإجراء تحقيق سريع في هذه الحالة، من المقرر أن يكتمل بحلول 1 مارس.

ودعت أندرسون، نجمة فيلم "Baywatch"، والتي تشغل منصبا هاما في الصندوق الدولي للعناية بالحيوان (IFAW)، في رسالة مفتوحة، الرئيس الروسي إلى تسريع الإفراج عن الحيوانات المائية.

وكتبت في نص الرسالة: "أتفهم أن الحكومة الروسية قد اتخذت خطوات أولية نحو إطلاق هذه المخلوقات الرائعة نحو البرية، في موطنها المائي في الشرق الأقصى الروسي، أنا ممتنة جدا لهذا الخبر".

وأضافت قائلة: "أتفهم أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بعد لإطلاق الحيتان القاتلة والبيضاء مرة أخرى في البرية، وأطلب منكم بكل احترام حل هذه المشكلة من خلال طلب الإفراج عنها".

وتابعت حديثها بالقول إن روسيا أثبتت بالفعل ريادتها من خلال وقف بيع الحوت القاتل والحوت الأبيض، وأن إطلاق سراح هذه الحيوانات في البرية سيكون "موضع ترحيب في جميع أنحاء العالم".

المصدر: RT