شاهد سحر "أديغيا" الروسية
Sputnik
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نشر موقع وكالة "نوفوستي" الروسية مجموعة من الصور، تستعرض جمال الطبيعة في جمهورية "أديغيا" الروسية.
1- صورة تظهر المناطق الجبلية في "أديغيا" وإطلالتها على "لاغوناكي" الموجودة في قائمة اليونيسكو للتراث الطبيعي العالمي.
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2- أحد منتجعات التزلج في الجمهورية.
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3- صورة من محيط "مايكوب"، عاصمة جمهورية "أديغيا" الروسية.
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4- صورة من أحد جبال "أديغيا" التي ترتفع أكثر من 2000 متر عن سطح البحر.
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5- صورة لأحد كهوف "كارست" الشهيرة في جبال الجمهورية.
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6- صورة لمحمية القوقاز البيئية القريبة من محيط "أديغيا".
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7- رحلات للسياح للتعرف على الجبال.
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8- الضباب على قمم جبال البلاد.
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9- سحر الغروب.
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المصدر: نوفوستي
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