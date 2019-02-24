شاهد سحر "أديغيا" الروسية

نشر موقع وكالة "نوفوستي" الروسية مجموعة من الصور، تستعرض جمال الطبيعة في جمهورية "أديغيا" الروسية.

1- صورة تظهر المناطق الجبلية في "أديغيا" وإطلالتها على "لاغوناكي" الموجودة في قائمة اليونيسكو للتراث الطبيعي العالمي.

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2- أحد منتجعات التزلج في الجمهورية.

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3- صورة من محيط "مايكوب"، عاصمة جمهورية "أديغيا" الروسية.

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4- صورة من أحد جبال "أديغيا" التي ترتفع أكثر من 2000 متر عن سطح البحر.

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5- صورة لأحد كهوف "كارست" الشهيرة في جبال الجمهورية.

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6- صورة لمحمية القوقاز البيئية القريبة من محيط "أديغيا".

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7- رحلات للسياح للتعرف على الجبال.

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8- الضباب على قمم جبال البلاد.

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9- سحر الغروب.

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المصدر: نوفوستي