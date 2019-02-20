12 شخصا طمروا أحياء في جبال سويسرا (فيديو)

أعلنت الشرطة السويسرية أن عددا من الأشخاص طمروا إثر حدوث انهيار ثلجي مفاجئ في جبال الألب، قدرت تقارير محلية أن عددهم يقارب 12 شخصا.

وحدث الانهيار الثلجي في إقليم "فاليه"، وتحديدا في منطقة "كرانس مونتانا". وعلق عمدة المنطقة الإدارية، نيكولاس فيراود، قائلا: "نحن مصدومون، ونتمنى مصيرا إيجابيا للناس العالقين".

وكانت فرق الإنقاذ قد تداعت بسرعة إلى موقع الحادثة، كما وعدت الشرطة بإبلاغ العامة بالمستجدات حول المفقودين لحظة بلحظة، في حين جرى إنقاذ 4 أشخاص حتى الآن، أحدهم في حالة حرجة جدا.

وأكد رئيس شرطة إقليم "فاليه" السويسري، كريستيان فارون، أن شهود عيان أبلغوا الشرطة بوجود مزيد من الأشخاص العالقين، لذلك فإن عمليات البحث والإنقاذ ستسمر بشتى الوسائل الممكنة.

وبداية، حدث الانهيار الثلجي نتيجة ارتفاع نسبي في درجات الحراراة في تلك المنطقة الجبلية من البلاد، ما تسبب بذوبان الثلوج المتراكمة، كما نشر متزلجون مقاطع فيديو توثق اللحظات التي تلت حدوث الانهيار مباشرة.

Avalanche à Crans Montana sur la piste de Plaine Morte. Il y aurait des skieurs ensevelis pic.twitter.com/YgsCqXQMrt — Laure Lugon Zugravu (@LaureLugon) February 19, 2019

المصدر: RT