بعد فرنسا.. روسيا تسحب دواء "Erespal" من الصيدليات

أعلنت فرنسا قبل أيام سحب دواء "Erespal" من الصيدليات لأنه يضر بالقلب، واتخذت روسيا بعد أيام القرار نفسه.

إقرأ المزيد

وأكد قرار للهيئة الفدرالية للرقابة الصحية على وجوب سحب دواء "Erespal" من أسواق روسيا، لأن خطره على القلب أكبر من فائدته في علاج السعال وغيره.

وذكر بيان الهيئة الفدرالية للرقابة الصحية أن القرار اتخذ بعد مباحثات مع ممثلي الشركة الفرنسية في روسيا ووزارة الصحة الروسية.

ويباع هذا الدواء بتسميات تجارية مختلفة مثل Eladon وErispirus وSiresp وEpistat وFenspirid وVelispal وغيرها.

وتنتج هذا الدواء شركة "Servier" الفرنسية، وقد أعلنت فرنسا يوم 8 فبراير الجاري عن الامتناع عن تعاطي هذا الدواء الذي يحوي فينيسبيريد (Fenspiride) كمادة فعالة، بعد أن اتضح أن تعاطيه غير آمن للقلب، حيث يؤثر في عملية تقلص وانبساط عضلته، ما يؤدي إلى زيادة خطر حدوث اضطراب في ضربات القلب (الخفقان).

المصدر: ميديك فوروم