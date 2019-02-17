شاهد.. صديقان هنديان يدخلان موسوعة غينيس بـ105 أحضان
نجح صديقان هنديان في تحقيق رقم قياسي جديد والدخول في موسوعة غينيس للأرقام القياسية بعد تبادلهما الأحضان 105 مرات.
وظهر الصديقان في وصلة احتضان متواصل وسط حشد، بينما راقبهما مسؤولو موسوعة غينيس، وحسبوا عدد مرات الأحضان المتبادلة بينهما.
وهنأت موسوعة الأرقام القياسية الصديقين، وقالت إن "برابهاكار وماهيش من ولاية أندرا برديش في الهند، تعانقا 105 مرات، وكسرا الرقم القياسي السابق 79 عناقا، والذي حققه صديقان باكستانيان هما شمس خان وعرفان محسود"،
وأضافت: "إذا كنت لم تحصل على بطاقة في عيد الحب، لا تقلق حاول أنت وصديقك كسر ذلك الرقم القياسي".
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Didn't get a Valentine's Day card? Not to worry. Grab a friend, hug it out and try to break a record 🤗 Congrats to Prabhakar Reddy P and D. Mahesh from Andhra Pradesh, India who managed 105 hugs in total. The pair broke the previous record of 97 achieved by Shams Khan and Irfan Mehsood from Pakistan. Could you and an equally speedy hugger be next? ⏱️ _________________________________________________________ #hugs #hugging #fastest #guinnessworldrecords #officiallyamazing #andhrapradesh #india
المصدر: موسوعة غينيس للأرقام القياسية