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شاهد.. صديقان هنديان يدخلان موسوعة غينيس بـ105 أحضان

متفرقات

شاهد.. صديقان هنديان يدخلان موسوعة غينيس بـ105 أحضان
www.guinnessworldrecords.com
موسوعة غينيس
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نجح صديقان هنديان في تحقيق رقم قياسي جديد والدخول في موسوعة غينيس للأرقام القياسية بعد تبادلهما الأحضان 105 مرات.

وظهر الصديقان في وصلة احتضان متواصل وسط حشد، بينما راقبهما مسؤولو موسوعة غينيس، وحسبوا عدد مرات الأحضان المتبادلة بينهما.

وهنأت موسوعة الأرقام القياسية الصديقين، وقالت إن "برابهاكار وماهيش من ولاية أندرا برديش في الهند، تعانقا 105 مرات، وكسرا الرقم القياسي السابق 79 عناقا، والذي حققه صديقان باكستانيان هما شمس خان وعرفان محسود"،

وأضافت: "إذا كنت لم تحصل على بطاقة في عيد الحب، لا تقلق حاول أنت وصديقك كسر ذلك الرقم القياسي".

المصدر: موسوعة غينيس للأرقام القياسية

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