استخراج أجسام غريبة من أمعاء مواطن مصري في الصعيد (فيديو)

قال أستاذ الجراحة بطب أسيوط في صعيد مصر أحمد محمد كيما، إنه تم استقبال مريض يبلغ من العمر 60 عاما يعاني من انتفاخ في المعدة، حيث ظهرت أجسام غريبة في القولون.

وأضاف في مداخلة لبرنامج"رأي عام" مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، أنه "بعد إجراء استكشاف جراحي بالأمعاء تبين وجود كمية من الزلط و السيراميك والطوب داخل القولون مما أدى إلى انسداد في الأمعاء وانتفاخ وتم عمل فتحه في القولون لاستخراج الأجسام الغريبة وغلقها من خلال عملية جراحية".

وأشار إلى أن المريض يعاني من مرض نفسى، وهذا أمر طبيعي أن يحدث هذا له، ووجدنا بجسده كمية من الورق والأكياس، مؤكدا أن العملية الجراحية كانت صعبة، ولكن الحالة مستقرة الآن.

المصدر: وسائل إعلام مصرية