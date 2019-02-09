بالفيديو.. جمل ينقذ سيارة من ورطة وقعت بها!

انتشر مقطع فيديو جديد يوثق عملية نوعية، قام فيها جمل بإنقاذ سيارة رباعية الدفع، علقت في طريق مغطى بالثلوج في روسيا.

وعلقت السيارة في طريق بمنطقة قريبة من مدينة ساراتوف، على بعد 836 كم من العاصمة موسكو، عقب هبوب عاصفة ثلجية على المنطقة، ولم يستطع جرار زراعي إخراج السيارة من تلك الورطة.

وقرر صاحب السيارة الاستعانة بجمل، وقام بمساعدة أصدقائه بربط الجمل بالسيارة العالقة. وفعلا، تمكن الجمل من سحب السيارة بفضل قوته الجسدية وقدرته العالية على التحمل، بعد محاولتين فقط لا غير، مع العلم أنه يعود لسيرك محلي كما أكد صاحبه.

Саратов, февраль, верблюд вытаскивает застрявшую в снегу "Ниву"



Русское поле экспериментов pic.twitter.com/yiWzNSPSZG — lana (@lan0509) February 7, 2019

المصدر: RT