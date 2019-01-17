إضراب بتونس ضد رفض الحكومة زيادة الأجور
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تشهد المدن التونسية إضرابا عاما ضد رفض الحكومة رفع الأجور، وتلبية لدعوة اتحاد الشغل، وسط مطالب باستقالة حكومة الشاهد.
ويأتي الإضراب بعد فشل اجتماع بين رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد والأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي، ويشمل الإضراب المطارات والموانئ والقطارات إضافة إلى المدارس والمكاتب الحكومية والوزارات والشركات العامة والمستشفيات وبعض وسائل الإعلام.
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