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ترامب يبحث مع قادة حزبيين إغلاق الحكومة

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بحث الرئيس الأمريكي دونالد في البيت الأبيض اليوم مع قادة الكونغرس إنهاء الإغلاق الحكومي الجزئي وسط تباين كبير حول الجدار الحدودي مع المكسيك.

فيما اتهم زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي "تشاك شومر" الرئيس الأمريكي عقب الاجتماع، باستعداده لإطالة أمد الإغلاق الحكومي لأشهر وحتى لسنوات، بحسب تعبيره.. تفاصيل أوفى حول الخلافات الراهنة بين الطرفين في التقرير التالي..

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