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إيران تخفض ميزانية الدفاع للنصف

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قدم الرئيس الإيراني حسن روحاني مشروع ميزانية السنة الجديدة يشمل خفض مخصصات وزارة الدفاع والجيش والحرس الثوري والباسيج إلى النصف مقارنة بالعام الماضي.

وأكد روحاني في كلمته أمام البرلمان، أن الميزانية تتناسب مع العقوبات الأمريكية التي وصفها بالظالمة على طهران.. مشيرا إلى أن العقوبات أثرت عمليا ونفسيا على سوق العملات في إيران، وساهمت في تدهور العملة الإيرانية، كما كان لها تأثير على مستوى معيشة الشعب. وقال روحاني إن العقوبات الأمريكية تهدف لتركيع إيران باعتبارها العقبة الرئيسة أمام تحقيق أهداف واشنطن في المنطقة..

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