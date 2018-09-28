عسكر: تقرير المحققين منحاز ولم يذكر جرائم الحوثيين لذلك رفضنا تمديد عمل الفريق باليمن
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قال وزير حقوق الإنسان اليمني محمد عسكر في حديث خاص لـ RT إن تقرير خبراء الأمم المتحدة حول اليمن لم يشمل جرائم ارتكبها الحوثيون هناك ويصف زعيم الجماعة بقائد ثورة.
كما قال إن تقرير المحققين كان منحازا ولم يذكر جرائم الحوثيين لذلك تم رفض تمديد عمل الفريق باليمن.
وأكد الوزير أن هناك 3 ممرات إنسانية فتحت بالحديدة لخروج المدنيين والحكومة تحاول معالجة المجاعة في المدينة.
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