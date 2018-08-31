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إصابة 240 فلسطينيا في مسيرات العودة بغزة

أخبار العالم العربي

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية إصابة مئتين وأربعين شخصا بجراح مختلفة خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي تخللت مسيرات العودة شرق قطاع غزة..

وخرج آلاف الفلسطينيين في القطاع تلبية لدعوة الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار في جمعة " مسيراتنا مستمرة " فيما أكدت فصائل فلسطينية أن فشل التهدئة سيقرب المواجهة المقبلة مع إسرائيل.. المزيد في تقرير مراسلنا مصطفى البايض ...

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