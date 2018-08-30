موسكو: حلا إدلب.. مشروع بروباغاندا

كشفت الخارجية الروسية عن مشروع دعائي على موقع "تويتر" يستخدم حسابا يقال إنه لطفلة سورية من إدلب تبلغ من العمر ست سنوات وتدعى /حلا/..

ويهدف الموقع وفق الخارجية إلى ضمان التغطية الإعلامية لضربة غربية محتملة على سوريا إثر استفزاز كيماوي مفترض في إدلب.. وأكدت الخارجية أن ثلاثمئة وخمسين حسابا على الأقل يتابعون موقع الطفلة من ضمنهم أبرز وسائل الإعلام الغربية. التقرير التالي والتفاصيل