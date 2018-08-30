 
مباشر
عاجل
العبادي يعفي فالح الفياض من مهامه كمستشار للأمن الوطني ومن رئاسة الحشد الشعبي

موسكو: حلا إدلب.. مشروع بروباغاندا

أخبار العالم العربي

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kpx7

كشفت الخارجية الروسية عن مشروع دعائي على موقع "تويتر" يستخدم حسابا يقال إنه لطفلة سورية من إدلب تبلغ من العمر ست سنوات وتدعى /حلا/..

ويهدف الموقع وفق الخارجية إلى ضمان التغطية الإعلامية لضربة غربية محتملة على سوريا إثر استفزاز كيماوي مفترض في إدلب.. وأكدت الخارجية أن ثلاثمئة وخمسين حسابا على الأقل يتابعون موقع الطفلة من ضمنهم أبرز وسائل الإعلام الغربية. التقرير التالي والتفاصيل

اقرأ أيضا

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا