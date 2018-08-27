عقوبات أمريكية جديدة على روسيا.. ماذا بعد؟

حزمة جديدة من العقوبات الأميركية على روسيا دخلت حيز التنفيذ، عقوبات مرتبطة بقضية سكريبال تخالف كل التصريحات السابقة للرئيس الاميركي ترامب بشأن تحسين العلاقات مع روسيا.

الخارجية الروسية أكدت أن فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة لن تدفعها للتخلي عن حماية مصالحها، واعتبرت أن الخطوة الأمريكية تزيد من صعوبة الحوار بين البلدين.

وبين الفعل وردة الفعل، موقف أوروبي فرنسي بالتحديد يحث على تجنب الاعتماد على الولايات المتحدة في قضايا أمن الاتحاد الاوروبي، ويشير إلى أهمية التعاون مع روسيا في ضمان أمن القارة العجوز. وأيضا إلى جانب فرنسا، ألمانيا التي تسعى مع باريس لإنشاء قنوات مالية مستقلة عن منظومة الدفع الأمريكية، بهدف الالتفاف على العقوبات المفروضة على إيران... نشرتنا الخاصة اليوم عن هذه السياسة الاميركي التي تبنى على العقوبات تجاه الاعداء والحلفاء.. ماذا بعدها؟