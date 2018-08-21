هجوم صاروخي على القصر الرئاسي في كابل

استهدف مسلحون محيط القصر الرئاسي في العاصمة الأفغانية كابل بعدة صواريخ قبيل اندلاع اشتباكات مع قوات الأمن.

وقال الناطق باسم شرطة كابل: إن "الصواريخ سقطت قرب القصر الرئاسي بالتزامن مع خطاب للرئيس أشرف غني بمناسبة عيد الأضحى المبارك"، مضيفا، أن الحادث لم يتسبب بأي إصابات.

ويأتي الهجوم عقب ساعات من رفض حركة طالبان عرضا حكوميا لوقف إطلاق النار، متوعدة بمواصلة الهجمات على القوات الحكومية وحلفائها الأجانب.