 
مباشر

مخاطر حفريات إسرائيل على مدينة القدس

أخبار العالم العربي

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/klqs

عاد طاقم قناة آر تي ليطلع على منزل فلسطيني في حي سلوان جنوبي المسجد الأقصى بعد تدهور حالته واتساع الشقوق في جدرانه جراء حفريات إسرائيلية تحت الأرض...

وكانت عدسة آر تي غطت في وقت سابق الأضرار المحيطةَ بالمنزل والبيوت المجاورة له، فيما حذرت شخصيات دينية من تداعيات الحفريات على المنطقة الجنوبية للمسجد الأقصى برمتها.... المزيد في تقرير مراسلتنا داليا النمري ...

اقرأ أيضا

// 26.06.2018 по тикету 15478

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

من الذي أفشل مخطط الإمارات والسعودية "لاجتياح قطر عسكريا"؟