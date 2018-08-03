مخاطر حفريات إسرائيل على مدينة القدس

عاد طاقم قناة آر تي ليطلع على منزل فلسطيني في حي سلوان جنوبي المسجد الأقصى بعد تدهور حالته واتساع الشقوق في جدرانه جراء حفريات إسرائيلية تحت الأرض...

وكانت عدسة آر تي غطت في وقت سابق الأضرار المحيطةَ بالمنزل والبيوت المجاورة له، فيما حذرت شخصيات دينية من تداعيات الحفريات على المنطقة الجنوبية للمسجد الأقصى برمتها.... المزيد في تقرير مراسلتنا داليا النمري ...