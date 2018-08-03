مخاطر حفريات إسرائيل على مدينة القدس
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/klqs
عاد طاقم قناة آر تي ليطلع على منزل فلسطيني في حي سلوان جنوبي المسجد الأقصى بعد تدهور حالته واتساع الشقوق في جدرانه جراء حفريات إسرائيلية تحت الأرض...
وكانت عدسة آر تي غطت في وقت سابق الأضرار المحيطةَ بالمنزل والبيوت المجاورة له، فيما حذرت شخصيات دينية من تداعيات الحفريات على المنطقة الجنوبية للمسجد الأقصى برمتها.... المزيد في تقرير مراسلتنا داليا النمري ...
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)