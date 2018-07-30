تسليم جائزة "خالد الخطيب" الدولية

منحت شبكة قنوات RT جائزة خالد الخطيب الدولية للفائزين في مسابقة أفضل الأعمال الصحفية في مناطق النزاع، وذلك في ثلاث فئات هي النص المكتوب، والفيديو الطويل والفيديو القصير.

وقد حضر مراسم التسليم عدد كبير من الضيوف والمسؤولين، بينهم نائب وزير الخارجية ومبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ميخائيل بوغدانوف. التفاصيل في تقرير مراسلتنا أريج محمد.