 
مباشر

انطلاق قمة "بريكس" في جوهانسبورغ

أخبار العالم

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kkfa

في خضم النزاعات التجارية التي تحاول الولايات المتحدة افتعالها في عدد من مناطق العالم، انطلقت في مدينة جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا أعمال القمة العاشرة لمجموعة دول بريكس.

وإلى جانب زعماء البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب افريقيا - وهي الدول الأعضاء في بريكس - يشارك في أعمال القمة رؤساء سبع دول إفريقية، والأرجنتين وتركيا وجامايكا، ووفد مصري.. في الأساس كان أهم أهداف بريكس تشكيل نظام اقتصادي قوي ومتعدد الاقطاب وله القدرة على الصمود في وجه الصدمات الاقتصادية. وما القمة الحالية إلا متابعة وتطوير لهذا النهج.

اقرأ أيضا

// 26.06.2018 по тикету 15478

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

كيف تصوت لأفضل لاعب في العالم؟