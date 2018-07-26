انطلاق قمة "بريكس" في جوهانسبورغ

في خضم النزاعات التجارية التي تحاول الولايات المتحدة افتعالها في عدد من مناطق العالم، انطلقت في مدينة جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا أعمال القمة العاشرة لمجموعة دول بريكس.

وإلى جانب زعماء البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب افريقيا - وهي الدول الأعضاء في بريكس - يشارك في أعمال القمة رؤساء سبع دول إفريقية، والأرجنتين وتركيا وجامايكا، ووفد مصري.. في الأساس كان أهم أهداف بريكس تشكيل نظام اقتصادي قوي ومتعدد الاقطاب وله القدرة على الصمود في وجه الصدمات الاقتصادية. وما القمة الحالية إلا متابعة وتطوير لهذا النهج.