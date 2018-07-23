التبعات الميدانية لحرب اليمن إقليميا

اشترط رئيس الوزراء اليمني أحمد بن دغر على المبعوث الأممي مارتن غريفيث إطلاق سراح المحتجزين لدى الحوثيين قبل بدء أي مشاورات.

وقال بن دغر خلال لقائه المبعوث الأممي إن الحكومة تؤكد أهمية السلام في اليمن وفقا لمرجعيات ملزمة لجميع الأطراف والتزام الحوثيين بالانسحاب الكامل من العاصمة صنعاء والمدن الأخرى وتسليم السلاح، من جهته أعلن وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش أن تحرير الحديدة قادم بحسب تعبيره. المزيد في تقرير مراسلنا من دبي أيهم القاضي ...