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إسرائيل تقر قانون "الدولة القومية"

أخبار العالم العربي

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صادقت الكنيست الإسرائيلي بالقراءات الأخيرة على قانون الدولة القومية، وذلك بعد جلسة نقاشات حادة وطرد النواب العرب خارج القاعة بعد قيامهم بتمزيق نص القانون.

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وصف تمرير القانون بالإنجاز التاريخي في مسيرة الصهيونية. وفِي خضم إقرار هذا القانون كانت عائلة تقوم بهدم منزلها بأيديها إثر قرار طرد للمحكمة إسرائيلية المزيد في تقرير مراسلتنا داليا النمري ..

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