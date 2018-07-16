بيسكوف: نأمل برؤية إرادة سياسية لتطبيع العلاقات الروسية الأمريكية

عبر الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف عن أمل موسكو برؤية "بدايات للإرادة السياسية" لتطبيع العلاقات بين واشنطن وموسكو، خلال قمة بوتين-ترامب في هلسنكي.

وقال اليوم في مقابلته مع قناة RT: "تعرفون أن العلاقات (الروسية الأمريكية) تمر حاليا في حالة مؤسفة جدا، وإن روسيا لم تبادر إلى هذا التدهور في العلاقات. ونأمل بأن يعرض الجانبان بدايات ما للإرادة السياسية والانتقال إلى تطبيع العلاقات".

وفي تعليقه على شائعات حول جاهزية موسكو لتسليم إدوارد سنودن للولايات المتحدة قال: "لا، لا تتفق هذه المعلومات مع الواقع، طبعا إن الحديث عن ذلك لا يمكن أن يدور. أقصد هنا أن مثل هذه الصفقات ليست مناسبة تماما".

بيسكوف: أنظمة السلاح الروسي الجديدة ستعزز التكافؤ النووي

وصرح بيسكوف بأن أنظمة السلاح الجديدة التي تنتجها روسيا تهدف إلى تعزيز التكافؤ النووي.

وقال: "تعرفون أن التكافؤ تضمنه بثبات الاختراعات الجديدة واختراع أنظمة السلاح الجديدة الهادفة إلى ما يسمى بتعزيز التكافؤ النووي. ويعد التكافؤ النووي عنصرا للردع المتبادل، وعنصرا يضمن الأمن النووي الاستراتيجي".

وأضاف: "على خلفية التهديدات الأخرى الناجمة عن الحلف (حلف الناتو) تعرفون أن قواتنا المسلحة ومجمعنا الصناعي العسكري تتخذ كل الإجراءات الضرورية".

المصدر: تاس