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الجيش السوري يسيطر على منطقة غرز بدرعا

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أفادت وكالة سانا السورية بالتوصل إلى اتفاق بين الحكومة والجماعات المسلحة في كل من سملين، وكفر شمس، وكفر ناسج، وعقربا بريف درعا الشمال.

وأشارت الوكالة، إلى أن الاتفاق ينص على تسليم الجماعات سلاحها الثقيل والمتوسط وتسوية أوضاع المسلحين الراغبين بالتسوية وإعادة مؤسسات الدولة إلى المناطق المذكورة والمساعدة على عودة مواطني تلك المناطق والذين فروا منها بسبب المعارك.

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