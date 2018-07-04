موسكو: لا يمكن ربط حل الأزمات بخروج إيران من سوريا

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن انتظار خروج إيران من سوريا والمنطقة لحل الأزمات الراهنة ليس واقعياً.

وشدد الوزير خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأردني أيمن الصفدي في موسكو أن اتفاقيات منطقة خفض التصعيد الجنوبية في سوريا ستنفذ بالكامل، من جهته قال الصفدي إن حدود المملكة ستبقى مفتوحة لإيصال الدعم للسوريين، مؤكدا أن عمان تنتظر موافقة دمشق لدخول شاحنات المساعدات الإنسانية.