الجيش السوري يتقدم في ريف درعا الشرقي وأنباء عن اشتباكات بين مسلحي الفصائل
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أكدت مراسلتنا أن الجيش أحكم قبضته على طرق رئيسة في ريف درعا كان المسلحون يستخدمونها للامداد بالاسلحة والذخائر.
وأضافت أن بعض المسلحين في عدد من القرى في أقصى ريف درعا الشرقي وافقوا على تسليم أسلحتهم للجيش والدخول في المصالحة. وأفاد مصدر عسكري بخروج عشرات العائلات عبر الممرات الإنسانية، التي فتحت بدرعا لتسهيل خروجهم من مناطق انتشار المسلحين.
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