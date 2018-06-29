 
مباشر

الجيش السوري يتقدم في ريف درعا الشرقي وأنباء عن اشتباكات بين مسلحي الفصائل

أخبار العالم العربي

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kg1z

أكدت مراسلتنا أن الجيش أحكم قبضته على طرق رئيسة في ريف درعا كان المسلحون يستخدمونها للامداد بالاسلحة والذخائر.

وأضافت أن بعض المسلحين في عدد من القرى في أقصى ريف درعا الشرقي وافقوا على تسليم أسلحتهم للجيش والدخول في المصالحة. وأفاد مصدر عسكري بخروج عشرات العائلات عبر الممرات الإنسانية، التي فتحت بدرعا لتسهيل خروجهم من مناطق انتشار المسلحين.

اقرأ أيضا

// 26.06.2018 по тикету 15478

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا