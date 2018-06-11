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قمة مكة المكرمة تدعم الأردن بـ2.5 مليار$

أخبار العالم العربي

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تعهدت السعودية والإمارات والكويت، بتقديم حزمة من المساعدات الاقتصادية للأردن تصل لمليارين وخمسمئة مليون دولار، لمساعدة عمان على تجاوز الأزمة.

جاء ذلك خلال قمة رباعية عقدت في مكة المكرمة، دعا إليها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لبحث دعم الأردن اقتصاديا.. وأعرب العاهل الأردني عبدالله الثاني عن شكره وتقديره لتقديم حزمة المساعدات مشيرا إلى أنها ستسهم في تجاوز الأردن لأزمته الحالية.

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