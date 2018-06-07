خطة سلام أممية لحل الأزمة في اليمن

كشفت وكالة رويترز للأنباء عن مسودة خطة للسلام في اليمن وضعتها الأمم المتحدة تدعو الحوثيين إلى التخلي عن أسلحتهم الثقيلة مقابل وقف الحملة العسكرية لدول التحالف العربي.

من جهته أشار وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش إلى أن العملية العسكرية والسياسية في ظل جهود الأمم المتحدة تنطوي على انسحاب الحوثيين من المراكز الحضرية في اليمن . المزيد في تقرير مراسلنا أيهم القاضي..