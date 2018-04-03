شويغو: علاقتنا بالصين ضمان للأمن الدولي
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أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو خلال لقاء نظيره الصيني وي فنغ خه في موسكو، أكد اهتمام روسيا الخاص بتنفيذ الاتفاقيات الثنائية بين البلدين في مجال التعاون العسكر.
وشدد على أن علاقة الجانبين تشكل عاملا هاما لضمان السلام والأمن الدولي.. من جهته قال الوزير الصيني إن زيارته لموسكو تأتي لإظهار الروابط القوية بين جيشي البلدين للولايات المتحدة. المزيد مع مراسلنا في موسكو مكسيم الطوري.
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