موسكو: اتفاق مع المسلحين للخروج من دوما
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية التوصل إلى إتفاق مع قادة ميدانيين للمجموعات المسلحة للخروج مع عائلاتهم من دوما في أقرب وقت ممكن.
كما صرح رئيس إدارة العمليات العامة التابعة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، الفريق أول سيرغي رودسكوي أن نحو أربعين ألف شخص إلى بيوتهم في الغوطة الشرقية وأن المنطقة لم تشهد أي عمليات عسكرية على مدى سبعة أيام... موسكو مراسلتنا أريج محمد والمزيد،،
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