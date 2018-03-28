العرادي: صواريخ الحوثيين لن تؤثر في عزيمة التحالف العربي الذي يحقق مكاسب على الأرض

أجرت قناة "RT" الناطقة بالعربية مقابلة خاصة مع نائب رئيس مجلس النواب البحريني علي العرادي أثناء زيارته لموسكو.

وتحدث العرادي عن التطابق الموجود في مواقف روسيا والبحرين في العديد من الملفات. كما اتهم المسؤول قطر ببناء أجندتها على التدخل في شؤون دول المنطقة، وأكد أن الحل في الأزمة القطرية الخليجية يكمن في التزام قطر بشروط فرضتها السعودية والإمارات والبحرين ومصر.

ونفا العرادي أهمية الهجوم الصاروخي الذي شنه الحوثيون على الرياض مؤخرا، ذلك بسبب المكاسب التي يحققها التحالف العربي على الأرض، وفي هذا الملف أيضا اتهم الحوثيين باستخدام المدنيين كدروع بشرية.

في إطار المقابلة أيضا ندد العرادي ما وصفه بالتدخلات الإيرانية في شؤون البحرين ودول الجوار.

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