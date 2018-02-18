آمال بأن يحقق غريفيث خرقا بحل أزمة اليمن
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تأمل أوساط سياسية في الإمارات أن يحرز المبعوث الدولي الجديد إلى اليمن مارتن غريفيث تقدما في حل الأزمة هناك، هذا ورحبت الحكومة اليمنية بتعيين غريفيث خلفا لإسماعيل ولد الشيخ.
يأتي ذلك بعد أن رحبت الحكومة اليمنية بتعيين غريفيث مبعوثاً خاصاً إلى اليمن خلفاً لإسماعيل ولد الشيخ الذي ينتهي عقده الحالي مع نهاية الشهر الجاري المزيد في تقرير مراسلنا أيهم القاضي والتفاصيل
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