أوكسفام الخيرية البريطانية متهمة بالتحرش

فضيحة كبيرة تواجهها الجمعيات الخيرية البريطانية بعد كشف النقاب عن استغلال العمل الخيري في ارتكاب جرائم الاغتصاب ضد النساء والتحرش الجنسي بالأطفال في هايتي و تشاد ودول آسيوية.

حيث تنشط هذه الجمعيات مستخدمة المال العام من الدولة وتبرعات الناس. الحكومة البريطانية هددت جمعية اوكسفام الخيرية بوقف كل المساعدات المالية اذا لم تقم بالكشف عن الحقيقة وهوية من قاموا بهذه الممارسات الإحرامية. مزيد من التفاصيل في تقرير مراسلنا حسن زيتوني